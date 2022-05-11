Обамеянг: ситуация с Араухо вызвала некоторый страх

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сельтой» (2:1), а также травму Рональда Араухо, после которой он оказался в больнице.

«Я думаю, что сегодня мы все сделали правильно. Первая часть была немного сложной, во второй мы были лучше. Мы потеряли много мячей в первом тайме и должны улучшить это. Мы будем продолжать работать, чтобы не пропустить легкие мячи. Мы забили три гола, и это хорошо.

Дембеле — мой младший брат, поэтому мы хорошо понимаем друг друга. Мы давно знакомы, ещё с Дортмунда. Я его очень люблю и очень рад, что он смог оформить дубль. Ситуация с Араухо вызвала некоторый страх. Он оказался в больнице и клуб уже сказал, что это был просто шок. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Обамеянга Marca.

Напомним, в ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

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