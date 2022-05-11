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Хави отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»

Хави отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на переход норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Я желаю Холанду всего наилучшего в «Сити». Мы не могли конкурировать с ними по финансовым причинам», — приводит Barca Universal слова Хави.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о принципиальной договорённости о приобретении Холанда. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Холанд выступает за «Барселону» с 2020 года, куда он перешел из «Зальцбурга». На счету норвежца 85 голов и 23 результативные передачи в 88 матчах.

«Манчестер Сити» набрал 86 очков в 35 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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