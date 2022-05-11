Клопп высказался по поводу участия травмированного Фабиньо в финале Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму ключевого полузащитника команды Фабиньо после победы над «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Травма Фабиньо? Думаю, он будет готов к финалу Кубка Англии, но я не уверен в этом. Нам нужно провести дополнительное обследование, чтобы удостовериться», – цитирует BBC Клоппа.
После пяти лет в составе «Монако», Фабиньо 28 мая 2018 года перешёл в «Ливерпуль».
7 июля 2018 бразилец дебютировал в составе «скаузеров» в товарищеском матче против «Честера». Первое результативное действие за «Ливерпуль» он сделал в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», отдав голевую передачу. 26 декабря 2018 года Фабиньо забил свой дебютный гол в составе мерсисайдцев в матче 19-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).
- 11 мая 2022
-
07:03
-
06:44
-
06:42
-
06:01
-
05:20
-
04:59
-
04:28
-
03:59
-
03:52
-
03:30
-
02:56
-
02:23
-
02:13
-
01:59
-
01:58
-
01:40
-
01:35
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:46
-
00:37
-
00:33
-
00:24
-
00:16
- 10 мая 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:43
-
23:27
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
22:52
-
22:34
-
22:29