Клопп высказался по поводу участия травмированного Фабиньо в финале Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму ключевого полузащитника команды Фабиньо после победы над «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.



«Травма Фабиньо? Думаю, он будет готов к финалу Кубка Англии, но я не уверен в этом. Нам нужно провести дополнительное обследование, чтобы удостовериться», – цитирует BBC Клоппа.

После пяти лет в составе «Монако», Фабиньо 28 мая 2018 года перешёл в «Ливерпуль».



7 июля 2018 бразилец дебютировал в составе «скаузеров» в товарищеском матче против «Честера». Первое результативное действие за «Ливерпуль» он сделал в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», отдав голевую передачу. 26 декабря 2018 года Фабиньо забил свой дебютный гол в составе мерсисайдцев в матче 19-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).