Де Йонг отреагировал на потерю сознания Араухо в матче с «Сельтой»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на потерю сознания уругвайского защитника и одноклубника Рональда Араухо в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (3:1).
«Мы только что узнали, что с Араухо все в порядке… Надеюсь, он скоро вернется на тренировочное поле. Всегда беспокойно, когда игрок теряет сознание», — приводит слова де Йонга Barca Universal.
Напомним, во втором тайме Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.
Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне уругваец провёл 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола.
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