Хави рассказал о важности Дембеле для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о важности французского полузащитника Усмана Дембеле для команды.



«Дембеле? Чтобы изменить ситуацию, нужно не просто забивать голы. В первом голе Усман практически всё сделал. Дембеле важен для нас», — приводит слова Хави Barca Universal.

В ночь с 10 на 11 мая мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Сельту». Хозяева одержали победу — 3:1.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.