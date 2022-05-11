Аспас поддержал Араухо, потерявшего сознание во время матча

Испанский нападающий «Сельты» Яго Аспас поддержал уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо, который потерял сознание в матче между этими командами в 36-м туре чемпионата Испании (3:1).



«Я хочу отправить сообщение поддержки Рональду Араухо. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Аспаса Marca.



Напомним, во втором тайме Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.



Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.

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