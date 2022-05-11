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Д. Реднапп: от перехода Холанда в «Ман Сити» выиграют многие. АПЛ получит суперзвезду

Д. Реднапп: от перехода Холанда в «Ман Сити» выиграют многие. АПЛ получит суперзвезду
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Бывший футболист «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп прокомментировал предстоящий переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Для меня как для человека, который любит футбол, важно, что Премьер-лига получит суперзвезду. Сейчас Роналду не в своей лучшей форме, и у нас никогда не было Месси, поэтому я считаю, что для АПЛ здорово будет иметь игрока, на которого равняются дети. Холанд — фантастический футболист. Переход в «Манчестер Сити» — серьёзный вызов для него, но думаю, что ему понравится.

Болельщики «Манчестер Сити» с нетерпением ждали центрального нападающего, и теперь у них будет один из лучших игроков мира на этой позиции. От перехода Холанда выиграют многие», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

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