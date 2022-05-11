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Ричардс: когда Холанд будет на поле, «Манчестер Сити» перестанет упускать моменты

Ричардс: когда Холанд будет на поле, «Манчестер Сити» перестанет упускать моменты
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Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Не хочется говорить, что Холанд является недостающим звеном в «Манчестер Сити», потому что «горожане» были хороши последние несколько сезонов, в основном обходясь без нападающего, но Эрлинг добавит совершенно новое измерение в их игру.

Каждый раз, когда я смотрю на его игру, он завершает атаки до смешного просто и хорошо. Я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» разбазаривает слишком много моментов, но этого не будет случаться, когда на поле будет Холанд. У него не только отличные статистические показатели в Бундеслиге – в Лиге чемпионов они столь же впечатляющие», – цитирует Ричардса BBC.

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