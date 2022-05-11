Ричардс: когда Холанд будет на поле, «Манчестер Сити» перестанет упускать моменты
Поделиться
Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Не хочется говорить, что Холанд является недостающим звеном в «Манчестер Сити», потому что «горожане» были хороши последние несколько сезонов, в основном обходясь без нападающего, но Эрлинг добавит совершенно новое измерение в их игру.
Каждый раз, когда я смотрю на его игру, он завершает атаки до смешного просто и хорошо. Я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» разбазаривает слишком много моментов, но этого не будет случаться, когда на поле будет Холанд. У него не только отличные статистические показатели в Бундеслиге – в Лиге чемпионов они столь же впечатляющие», – цитирует Ричардса BBC.
Новость по темеХави отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»
Комментарии
- 11 мая 2022
-
10:48
-
10:38
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:12
-
10:01
-
09:52
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
08:32
-
07:03
-
06:44
-
06:42
-
06:01
-
05:20
-
04:59
-
04:28
-
03:59
-
03:52
-
03:30
-
02:56
-
02:23
-
02:13
-
01:59
-
01:58
-
01:40
-
01:35
-
01:15
-
00:57
Партнерский контент