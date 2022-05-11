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Сёмин рассказал, в какой период тренерской карьеры он мог возглавить «Спартак»

Сёмин рассказал, в какой период тренерской карьеры он мог возглавить «Спартак»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, в какой период тренерской карьеры он мог возглавить «Спартак».

«Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шёл Олег Романцев, вторым — Сёмин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил. В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в высшую лигу, было серьёзным достижением.

Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей. Леонид Федун никогда не звал меня в «Спартак». Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

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