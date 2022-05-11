Хамес Родригес подтвердил, что хочет играть в Европе в следующем сезоне

Полузащитник катарского клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес заявил, что собирается рассмотреть предложения от европейских клубов и вновь попробовать свои силы на высшем уровне.
«Трансферный рынок скоро откроется, посмотрим — возвращение в элитный футбол — серьёзная возможность, давайте подождём и увидим, кто снова захочет лицезреть мою левую ногу в деле!» — приводит слова Хамеса Родригеса в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 30-летний колумбийский футболист провёл за катарский «Аль-Райян» 12 матчей во всех турнирах. Родригес сумел забить 4 гола и сделать 5 результативных передач.
Последним европейским клубом колумбийского игрока был «Эвертон». Ранее Хамес Родригес выступал за «Порту», «Монако», «Реал» Мадрид и «Баварию».
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