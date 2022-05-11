Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема подал в суд на ультраправого активиста, который преследует его на протяжении последних лет, сообщает Kick.
По информации источника, активист обвиняет спортсмена в пособничестве террористам. В социальных сетях молодой человек по имени Дэмиен Рье публикует заявления, в которых прямо называет Бензема участником террористической группировки. Футболист подал на ультраправого активиста в суд за клевету и публикацию ложных сведений.
Напомним, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема был признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере € 75 тыс. Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик.
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