Хамес Родригес: хочу, чтобы «Ливерпуль» обыграл «Реал» в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, который сейчас выступает за катарский клуб «Аль-Райян», рассказал, кого хочет видеть победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финальном матче сойдутся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
«Хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл в финале и стал чемпионом. У меня есть много друзей в мадридском «Реале», это фантастическая команда, но я хочу, чтобы мой соотечественник Луис Диас победил в этом престижном турнире», — приводит слова Хамеса Родригеса AS.
Отметим, что 30-летний колумбийский футболист играл за мадридский клуб с 2014 по 2020 год.
Ранее Хамес Родригес заявил, что хотел бы вернуться в европейский чемпионат. Контракт колумбийца с катарским «Аль-Райяном» истекает летом 2024 года.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 11 мая 2022
-
10:48
-
10:38
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:12
-
10:01
-
09:52
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
08:32
-
07:03
-
06:44
-
06:42
-
06:01
-
05:20
-
04:59
-
04:28
-
03:59
-
03:52
-
03:30
-
02:56
-
02:23
-
02:13
-
01:59
-
01:58
-
01:40
-
01:35
-
01:15
-
00:57