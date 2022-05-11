Хамес Родригес: хочу, чтобы «Ливерпуль» обыграл «Реал» в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, который сейчас выступает за катарский клуб «Аль-Райян», рассказал, кого хочет видеть победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финальном матче сойдутся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл в финале и стал чемпионом. У меня есть много друзей в мадридском «Реале», это фантастическая команда, но я хочу, чтобы мой соотечественник Луис Диас победил в этом престижном турнире», — приводит слова Хамеса Родригеса AS.

Отметим, что 30-летний колумбийский футболист играл за мадридский клуб с 2014 по 2020 год.

Ранее Хамес Родригес заявил, что хотел бы вернуться в европейский чемпионат. Контракт колумбийца с катарским «Аль-Райяном» истекает летом 2024 года.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.