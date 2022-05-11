Сергей Силкин: уход Валентины Яшиной — огромная потеря. Она была замечательной женщиной

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился воспоминаниями о Валентине Яшиной, вдове легендарного советского вратаря Льва Яшина. Валентина Тимофеевна ушла из жизни накануне, 10 мая, на 92-м году жизни.
«Я хорошо знал Валентину Тимофеевну. Её внук у меня занимался. Замечательная женщина! Настолько общительная, настолько своя в доску. Очень простой человек. Лев Иванович мне, пацану, ещё повесил мою первую медаль. Валентины Тимофеевны будет очень не хватать. Это огромная потеря. Яшина всегда нас поддерживала во всём. Очень хороший человек!» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер всё время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо».
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