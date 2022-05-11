Актёр Баринов — о Сёмине: сначала был Юхой, а потом стал одним из лучших тренеров России

Актёр Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», рассказал о дружбе с бывшим главным тренером клуба Юрием Сёминым. Сегодня, 11 мая, экс-наставнику исполнилось 75 лет. Сёмин уже неоднократно возвращался в «Локомотив». Тренер после очередного ухода из клуба допустил, что ещё вновь возглавит москвичей в будущем.
«Для меня Сёмин — друг. Мы с ним знакомы с детства. Сколько себя помню, столько помню и Палыча. Сначала он был Юркой или Юхой. А потом стал Юрием Палычем Сёминым — одним из лучших тренеров России. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Локомотив», да и не только я! Миллионы поклонников «Локо», и не только «Локо», хотели бы этого. Дай бог ему здоровья, сил и желания жить и работать», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 мая 2022
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