Агент Марселя Забитцера подтвердил, что его клиент останется в «Баварии»

Рогер Виттман, агент, представляющий интересы полузащитника мюнхенской «Баварии» Марселя Забитцера, высказался о будущем своего клиента в стане «рекордмайстера».
«На встрече с руководством клуба мы выясняли причины того, почему сезон не удался игроку. Затем мы подтвердили, что Марсель Забитцер хочет остаться в клубе на следующий сезон и показать свои лучшие качества, которые он проявлял в «РБ Лейпциг».
Он недоволен всей этой ситуацией. В «РБ Лейпциг» он был лидером, в Мюнхене у него по сути не было предсезонной подготовки, а затем был ковид и травмы. В конце концов всё это сильно повлияло на него», — приводит слова Виттмана Sky Germany.
Игрок сборной Австрии перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «РБ Лейпциг» почти за € 15 млн летом 2021 года и в этом сезоне провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
- 11 мая 2022
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