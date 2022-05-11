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Эрик тег Хаг намерен сократить отпуск игроков «Манчестер Юнайтед» на две недели

Эрик тег Хаг намерен сократить отпуск игроков «Манчестер Юнайтед» на две недели
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Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен начать предсезонную подготовку с командой на две недели раньше, чем планировалось, сообщает Mirror.

По информации источника, нидерландский специалист считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» нужны дополнительные тренировки, чтобы адаптироваться к его стилю игры. Предсезонная подготовка «красных дьяволов» должна начаться 4 июля, за месяц до старта сезона английской Премьер-лиги, однако тен Хаг намерен сократить отпуск футболистов и начать тренировочный процесс 20 июня.

Напомним, тен Хаг, возглавляющий «Аякс», станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона. Нынешним наставником команды является немецкий специалист Ральф Рангник.

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