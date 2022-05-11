Соловьёв: будем хранить память о Яшиной, ставшей примером истинной любви и преданности

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв поделился воспоминаниями о Валентине Яшиной, вдове легендарного советского вратаря Льва Яшина. Валентина Тимофеевна ушла из жизни накануне, 10 мая, на 92-м году жизни.



«Не стало Валентины Тимофеевны. Она была удивительной. Светлой, неравнодушной, искренней, настоящей, самоотверженной. Только такой, какой и могла, наверное, быть первая леди нашего футбола рядом с величайшим вратарём всех времён.



К ней с огромной симпатией и любовью относились абсолютно все – от простых болельщиков до Пеле и Беккенбауэра. Наверное, поэтому многие восприняли печальную новость как личное горе.



Валентина Тимофеевна при жизни встала в один ряд с выдающимися динамовцами всех времён. Что удивительно и показательно – не будучи великой спортсменкой, но при этом абсолютно заслуженно.



Недавно вышедший художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» – это ведь в равной степени и о ней. О её судьбе, характере и роли в успехах Льва Ивановича.



Так бывает, когда большая радость и большое горе случаются одновременно. Вчера мы впервые за долгое время вышли в финал Кубка страны, а потом узнали о трагическом событии. Клуб, со своей стороны, сделает всё, что необходимо в данной ситуации. Но главное – это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной Женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности.



«Динамо» понесло большую утрату. Невосполнимую. Хочу ещё раз выразить соболезнования всей семье Яшиных, близким и друзьям Валентины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами. И постараемся завершить нынешний сезон результатами, достойными её памяти», — цитирует Соловьёва пресс-служба «Динамо».