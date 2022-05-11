Маротта: у «Интера» нет проблем в атаке, но я ценю качества Дибалы

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о трансферных планах клуба.



«Дибала — отличный футболист. Он будет доступен как свободный агент, поэтому думаю, что многие клубы захотят его видеть у себя. У нас качественная линия атаки с пятью игроками, которые сделали «Интер» лучшей командой Серии А. У нас нет проблем в этой области, но я ценю качества Дибалы.



У нас молодой и талантливый тренер, молодой состав. Мы должны внести некоторые коррективы и максимально использовать свои возможности. Не стоит ожидать больших трансферов летом. Нам нужны полезные игроки для уже сформировавшейся команды. Продление контракта Перишича? Если он хочет остаться, я настроен оптимистично», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

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