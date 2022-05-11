Ваноли объяснил решение «Спартака» провести тренировку на поле «Открытия»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил, почему клуб принял решение провести тренировку на поле «Открытие Банк Арены» перед матчем полуфинала Кубка России с «Енисеем». Встреча пройдёт сегодня, 11 мая, в 19:30 мск.
«Команда тренировалась на большом стадионе, на основной арене, такое случается нечасто. Это решение связано с этим, потому что впереди нас ждёт большой матч. Это большая возможность, и мы должны воспользоваться ей, выжать из этого максимум. Поэтому мы должны быть готовы и физически, и психологически. И я посчитал, что правильным будет тренироваться здесь.
Мы хорошо поработали ещё на сборах, поэтому сейчас команда, на мой взгляд, находится в хорошей форме. И в последних двух матчах ребята это показывали. Да, бывает, что на протяжении всех 90 минут нам не хватает последовательности, но тем не менее положительный итог есть», — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.
- 11 мая 2022
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