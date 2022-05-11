Ваноли: «Енисей» — отличная команда. «Спартак» должен быть психологически готов к матчу

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России с «Енисеем». Встреча пройдёт сегодня, 11 мая, в 19:30 мск.
«Енисей» — отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер. Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть прежде всего психологически готовы к этой встрече.
Мы одержали две победы подряд. Конечно, это помогает. Уверенность в своих силах всегда повышает и самооценку. Это очень важно. Но ещё раз повторю, это большой процесс, это путь, который нам нужно пройти, но, конечно, положительный результат помогает.
Современный футбол он такой, он должен быть функциональным, разнообразным. И у нас есть футболисты, у которых разные характеристики и которые позволяют менять схему. Поэтому это связано именно с этим. Мы должны использовать это», — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.
- 11 мая 2022
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