Обамеянг: Дембеле мой младший брат. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением об игре 36-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:1), а также о будущем своего одноклубника Усмана Дембеле в стане сине-гранатовых.

«Мы всё сделали правильно, первый тайм был немного сложным, второй прошёл намного лучше. Мы много раз теряли мяч в первом тайме, должны совершенствоваться в этом компоненте, и я первый кто должен. Будем работать над тем, чтобы не пропускать лёгких голов. Мы забили три гола, и это хорошо.

Моя связка с Дембеле? Он мой младший брат. С первого дня, когда он приехал в Дортмунд, у нас были такие отношения. Сейчас у него всё хорошо, он в отличной форме, надеюсь, он останется», — приводит слова Обамеянга Fichajes со ссылкой на эфир Movistar TV.

Видеообзор матча 36-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (3:1):

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