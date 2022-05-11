Проверь свои знания истории Лиги чемпионов на новой игре «Чемпионат Brainboy»!

Во вторник, 17 мая, пройдёт новая футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». Если ты точно знаешь, кто из тренеров выиграл все топ-5 чемпионатов, а «Жёлтая подводная лодка» для тебя не только песня, то собирай команду и регистрируйся!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остаётся вечным: ведущим по-прежнему является Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые!
Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате. Не пропусти – регистрируйся на игру прямо сейчас!
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