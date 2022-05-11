«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 75-летием

«Локомотив» подготовил специальный видеоролик к 75-летию бывшего главного тренера клуба Юрия Сёмина.
«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и «Локомотиву», вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали своё имя в победную историю «Локомотива». Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днём рождения, с 75-летием!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты основного состава — Гильерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг — приняли участие в съёмках.
- 11 мая 2022
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
13:23
-
13:16
-
13:04
-
12:56
-
12:49
-
12:39
-
12:33
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
12:14
-
11:59
-
11:57
-
11:57
-
11:50
-
11:48
-
11:36
-
11:29
-
11:25
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:57
-
10:48
-
10:38
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:12
-
10:01