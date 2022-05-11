Тренер «Ниццы» — о своём будущем: это как быть парой, мы не расходимся после каждой ссоры

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье отреагировал на слухи о его возможном уходе из клуба.

«Есть большое разочарование среди игроков, персонала, руководства, средств массовой информации и, конечно же, болельщиков. Разочарование соответствует огромным ожиданиям. После финала, независимо от сценария, вы всегда открываете дебаты о следующем сезоне. Но сейчас не время, у нас осталось три матча в чемпионате. Моя команда выиграла 18 матчей и провела великолепную кубковую кампанию.

Я очень хорошо знаю, о чём идёт речь. Буду ли я тренером «Ниццы» в следующем сезоне? На самом деле вопрос должен звучать так: «Почему бы и нет?» У нас могут быть разногласия, столкновения. Это как быть женатой парой, к счастью, мы не разводимся после каждой ссоры. Это происходит в каждом клубе. У меня свой взгляд на вещи, своё мышление, а у спортивного директора свой собственный путь, а также ответственность перед руководством клуба», — приводит слова Галтье Get French Football News.