Джеррард: очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо. В данный момент бразильский игрок находится в «Астон Вилле» на правах аренды из «Барселоны». У клуба из Бирмингема есть возможность выкупить Коутиньо за € 40 млн.



«Я могу повторить, что очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда. Мы стараемся удержать его», — цитирует Джеррарда спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.



7 мая Джеррард оставил Филиппе Коутиньо на скамейке запасных в матче 36-го тура АПЛ с «Бёрнли». Коутиньо вышел на поле на 80-й минуте. «Астон Вилла» сумела добыть победу в матче со счётом 3:1.



Из 15 матчей, которые Коутиньо провёл за «Астон Виллу», 13 он начинал в стартовом составе. Его дебют в «Астон Вилле» пришёлся на матч с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В той игре Филиппе Коутиньо забил гол, выйдя на замену на 68-й минуте.