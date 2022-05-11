Колосков: Сёмин — выдающаяся личность. Он — явление для советского и российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожелал бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину быть востребованным. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 75 лет.

«Юрий Сёмин — выдающаяся личность. Он явление для советского и российского футбола. Очень редко, когда в одном лице реализуется хороший футбольный талант, великолепный тренер с уникальными достижениями и руководитель. Сёмин сделал «Локомотив» узнаваемой командой, вернул болельщиков на стадион, выигрывал чемпионаты и кубки.



Главное — его команда играла в умный футбол, что является отличительной чертой тренеров советской школы. В результате этого и были такие спортивные достижения. Доскональное знание футбола на всех уровнях и во всех проявлениях. Огромная любовь к своей профессии и фантастическое трудолюбие. У Сёмина голова забита футболом 24 часа в день и 365 дней в году. Ему я пожелаю здоровья и благополучия! Я его сегодня поздравлял. Пожелал, чтобы он был востребован в российском футболе в такое тяжёлое время. На любой должности: организатором, руководителем и действующим тренером. Желаю быть ему востребованным!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.