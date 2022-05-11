Тотти: уверен, что «Рома» летом приобретёт подходящих игроков для Моуринью
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти выразил надежду, что римский клуб поработает над трансферами в летнее окно.
«Моуринью — один из лучших тренеров мира. Уверен, что римский клуб сделает всё, чтобы он был счастлив, и приобретёт для него подходящих футболистов летом. «Рома» должна становиться лучше с каждым годом», — приводит слова Тотти Football Italia.
Напомним, Тотти занимал пост директора «Ромы» в эпоху бывшего владельца, Джеймса Паллотты, но ушёл из клуба в 2019 году. Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне-1992/1993 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах. В прошлом году легендарный футболист получил лицензию спортивного агента.
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