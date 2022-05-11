Булыкин назвал Агаларова лучшим футболистом РПЛ сезона-2021/2022
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги розыгрыша сезона-2021/2022.
«Можно выделить многих, но я бы посмотрел на нападающих. Выбрал бы Гамида Агаларов из «Уфы». Он очень хорошо проявил себя в этом сезоне, на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. Плюс, он проявляет себя в не самой сильной команде, а это вдвойне сложнее. У Агаларова большой потенциал, чтобы заиграть в другом клубе. Главное, не снижать требований к себе. Тогда можно доказать всем, что ты — настоящий бомбардир. У нападающих часто бывают голевые засухи. Если он пройдёт через это, то выйдет на приличный уровень в топ-клубе», — цитирует Булыкина «Комсомольская правда».
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