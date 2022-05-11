Самир Ханданович рассказал об ожиданиях от финального матча Кубка Италии с «Ювентусом»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович рассказал об ожиданиях от предстоящего финала Кубка Италии с «Ювентусом».
«Мы гордимся тем, что дошли до финала. Игры против «Ювентуса» в этом сезоне всегда были напряжёнными.
Мы должны показать себя лучше «Ювентуса». Одного этого недостаточно, мы должны быть лучше во всём.
«Ювентус» был немного лучше нас в Турине, мы были лучше дома и в Суперкубке, я ожидаю в финале Кубка равной игры.
Что сложнее обыграть «Ювентус» или выиграть скудетто? Хороший вопрос, но я не знаю. Конечно, мы сосредоточимся на игре в финале, а потом посмотрим, что произойдёт.
Мы пережили несколько трудных сезонов, но благодаря работе и помощи всех, кто любит «Интер», нам удалось снова побороться за трофеи, мы там, где должны быть», — приводит слова Хандановича Football Italia.
«Интер» вышел в финал Кубка Италии, разгромив «Милан»:
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