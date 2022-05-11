Это'О усомнился в важности Жоржиньо для сборной Италии

Бывший нападающий «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился мнением о полузащитнике «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо.



«Как зовут того парня из «Челси»… Жоржиньо! Нужен ли он сборной Италии? Важен ли он? Иностранные футболисты — не проблема, но почему мы не можем принимать определённые вещи, когда они благоприятны, и отвергать их в других случаях. У Жоржиньо бразильские корни, верно? Так почему же существуют различия, когда дело доходит до вызова молодых чернокожих игроков?» — приводит слова Это'О La Gazzetta dello Sport.



Напомним, Жоржиньо вызывается в сборную Италии с 2016 года. В составе национальной команды полузащитник — чемпион Европы (2020) и бронзовый призёр Лиги наций УЕФА (2021).

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