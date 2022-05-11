«С нашей стороны всё чисто». В «Химках» отреагировали на слова Хачатурянца о Матюнине

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца в адрес арбитра Алексея Матюнина.
«Химки» спокойно реагирует на высказывания Хачатурянца по поводу того, что судейство Матюнина в нашем матче с «Крыльями» могло быть предвзятым. Думаю, Хачатурянц грамотный человек. Могу сказать, что с нашей стороны всё чисто, подобных вещей никогда не будет у нас. Всё остальное вопрос судейского комитета и остальных органов. Чище того матча ничего быть не может. Наша задача играть и радовать зрителей», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием». Позже ЭСК признала, что Матюнин действительно допустил несколько ошибок в той игре. Судью вызвали на проверку на детекторе лжи и, по сведениям СМИ, Алексей эту проверку провалил.
- 11 мая 2022
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