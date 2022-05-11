Алисон: Мане великолепен. Он — фантастический игрок для «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о партнёре по английскому клубу Садио Мане.



«Садио великолепен. Он всё время помогал нам, а теперь стал ещё более уверенным в себе благодаря победе в Кубке африканских наций. Он забивает, помогает команде в матчах, играет не на той позиции, к которой привык. Мане — фантастический игрок для «Ливерпуля». Я очень рад, что он с нами», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне 30-летний сенегальский футболист принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в сборную Сенегала.

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