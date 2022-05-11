Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что больше не чувствует себя ценным

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассматривает возможность покинуть стан «рекордмайстера». Польский форвард обеспокоен нерешительностью руководства и медленным продвижением переговоров по новому контракту. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» до последнего боролась за подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда. Однако агент нападающего сообщил боссам «Баварии», что Эрлинг отправится в «Манчестер Сити».

В сообщении отмечается, что Роберт Левандовски разочаровался в руководстве клуба и больше не чувствует себя ценным для этой команды. Контракт 33-летнего польского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал 6 результативных передач.