Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что больше не чувствует себя ценным

Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что больше не чувствует себя ценным
Комментарии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассматривает возможность покинуть стан «рекордмайстера». Польский форвард обеспокоен нерешительностью руководства и медленным продвижением переговоров по новому контракту. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» до последнего боролась за подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда. Однако агент нападающего сообщил боссам «Баварии», что Эрлинг отправится в «Манчестер Сити».

В сообщении отмечается, что Роберт Левандовски разочаровался в руководстве клуба и больше не чувствует себя ценным для этой команды. Контракт 33-летнего польского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал 6 результативных передач.

Новость по теме
В «Баварии» обеспокоены тем, что Нагельсман не ладит с Хасаном Салихамиджичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022