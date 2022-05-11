Анчелотти — о трансферах Мбаппе и Рюдигера: поговорим об этом после окончания сезона
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможных трансферах в столичный клуб защитника «Челси» Антонио Рюдигера, а также нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«После финала сезона будет время поговорить об этом. На данный момент мы делаем всё, чтобы закончить сезон хорошо.
Понимаю, что у вас не так много тем, но говорить о трансферном рынке и будущем мне кажется неправильным. Я не хочу говорить ни о чём, кроме предстоящего матча с «Леванте», к которому, к слову, вернутся Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Карим Бензема. Нам надо готовиться к матчу. Сейчас не то время, чтобы говорить о новых, предполагаемых подписаниях мадридского «Реала», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
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