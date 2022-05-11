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Вильсон Изидор: лишь пять команд Лиги 1 могли бы побороться за топ-3 в РПЛ

Вильсон Изидор: лишь пять команд Лиги 1 могли бы побороться за топ-3 в РПЛ
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Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«В чемпионате России легко играть? Попробуйте сыграть с такими командами, как «Зенит», «Локомотив», «Спартак», и всё поймёте. Мы, к примеру, встречались с «Ростовом», который тренирует наставник сборной России Валерий Карпин. Его команда использует тики-таку, демонстрирует красивый футбол. Мы проиграли со счётом 1:4, ничего не могли сделать.

Безусловно, в чемпионате России нет ни одного клуба, который бы достиг уровня «Пари Сен-Жермен» или «Барселоны», но лишь пять команд Лиги 1 могли бы побороться за топ-3 в РПЛ, не более», — приводит слова Изидора So Foot.

Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.

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