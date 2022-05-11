Широков: победа «Спартака» в Кубке России подсластит горькую пилюлю в виде сезона

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в преддверии матча 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» отметил важность хорошего выступления московской команды в турнире.

«Победа «Спартака» в Кубке подсластит горькую пилюлю в виде сезона. Трофей есть трофей. Также это будет последний матч сезона. Если они его выиграют, то могут с позитивным настроением идти на каникулы и ждать начала нового сезона», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Енисей».