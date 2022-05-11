Изидор: болельщики в России особо не критикуют, они очень дружелюбны

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от России.



«Болельщики особо не критикуют, они очень дружелюбны. Когда я приехал, болельщики подарили мне матрёшки, угощали едой. Такие маленькие жесты умиляют.



Во Франции я думал, что работаю, но здесь ещё тяжелее. У нас есть русский тренер по физподготовке и ещё один немецкий специалист, он по-настоящему строг. Приезжаем на базу рано утром, потом занятия в тренажёрном зале, просмотр видео, разминка и тренировка на 100%. Я также работаю над собой после тренировок. Совсем сил не остаётся», — приводит слова Изидора So Foot.

Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.

Изидор: готов остаться в «Локомотиве» на четыре года