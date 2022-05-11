Тренер «Монако»: никто не говорил мне, что мы должны попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал слухи о его уходе из клуба, появившиеся накануне матча с «ПСЖ», а также рассказал о задачах, которые перед ним ставило руководство команды.

Всего за несколько часов до победы «Монако» в матче с «ПСЖ» 20 марта со счётом 3:0 журналисты написали о том, что Филипп Клеман вместе с вице-президентом Олегом Петровым и спортивным директором Полом Митчеллом будут освобождены от своих обязанностей.

«Это был уникальный момент, потому что один журналист распространил слух о моём увольнении, а затем все остальные просто последовали его примеру. Но это было неправдой, это происходило вокруг клуба, но не внутри него.

Никто не говорил мне, что мы должны попасть в Лигу чемпионов. Идея состояла в том, чтобы создать проект, ориентированный на развитие молодых игроков в долгосрочной перспективе, и попасть в европейский турнир в следующем сезоне. Но никто никогда не ставил третье место в качестве цели», — приводит слова Клемана Get French Football News.