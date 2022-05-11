Жозе Моуринью: в следующем сезоне буду продолжать работать в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о планах по работе в столичном клубе.

«Мы хотим попробовать попасть в Лигу чемпионов, но, когда вы смотрите на уровень трансферной активности «Интера», «Милана» и «Ювентуса», вы понимаете, что три из четырёх квалификационных мест уже заняты. Есть четвёртое место, в прошлом сезоне это была «Аталанта», в этом сезоне это «Наполи», мы можем добраться туда в следующем сезоне? Я думаю, что нам по силам это сделать.

Во второй части сезона, после январского трансферного окна, мы внесли достаточно небольших изменений, чтобы улучшить состав. Мне не так повезло, как некоторым тренерам, которые могут покупать то, что хотят. В следующем сезоне, после года работы и развития на каждом уровне, я думаю, у нас есть шанс, и это следующая цель.

В данный момент всё очень спокойно, потому что у меня есть ещё два года контракта. Клуб не обращался ко мне с просьбой о продлении, поэтому они не ставят меня в ситуацию «принять или не принять». Всё спокойно, стабильно, так и должно быть.

Я должен закончить сезон как можно лучше и на 100% начать следующий сезон, потому что я не ищу перемен, мои люди это знают. Я не мог покинуть клуб перед вторым сезоном. Так что в следующем сезоне я продолжу работать здесь», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

«Рома» в текущем сезоне Серии А после 36 туров располагается на 6-м месте в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Фейеноордом».