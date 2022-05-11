«Спартак» — «Енисей»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч «Спартак» — «Енисей». Встреча 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Енисей».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Ранее в финал Кубка России прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале турнира со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».
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