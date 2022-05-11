Клопп – о переходе Холанда в «Ман Сити»: он — зверь. Очень хороший трансфер, к сожалению

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».



«Холанд заметно усилит «Сити». Это хороший игрок. «Ман Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый игровой стиль.



Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьёт много голов, подставляя ногу к штанге. Ему это понравится. Он настоящий зверь. Холанд несколько раз травмировался в «Боруссии», но, когда он в форме, он зверь. К сожалению, это очень хороший трансфер», — цитирует Клоппа Daily Mail.



Вчера, 10 мая, английский клуб достиг принципиальной договорённости с дортмундской «Боруссией» о приобретении игрока. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

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