РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

Сегодня, 11 мая, делегация Российского футбольного союза во главе с генеральным секретарём Александром Алаевым приняла участие в 46-м конгрессе УЕФА, который проходил в Вене (Австрия), сообщает официальный сайт РФС.
На ежегодном собрании были предоставлены отчёты о деятельности УЕФА по итогам предыдущего сезона, финансовая отчётность, а также пересмотрен состав отдельных органов внутри организации.
Также на конгрессе было анонсировано расширение программы солидарности и развития HatTrick и предоставлены данные о развитии женского футбола в преддверии чемпионата Европы.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 11 мая 2022
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