В «Спартаке» заявили, что клуб выкупит Кристофера Мартинса у «Янг Бойз»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб выкупит Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».

«Будем ли продлевать аренду Мартинса? Мы выкупим его», — сказал Каттани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64).



Ранее СМИ сообщали, что трансфер полузащитника «Янг Бойз» может обойтись «Спартаку» в € 10 млн.