Лука Каттани: Джордан Ларссон точно вернётся в «Спартак» после аренды в АИКе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что нападающий Джордан Ларссон вернётся в команду по истечении сезона из АИКа.

«Ларссон точно вернётся в «Спартак» после аренды в АИКе. Процедура очень простая — это обычная аренда», — сказал Каттани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Спартак» футболист перешёл летом 2019 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 17 матчей, в которых, однако, не отметился голами. На его счету один забитый мяч в трех матчах Лиги Европы и один гол в розыгрыше Кубка России. Всего в 83 матчах за «Спартак» Ларссон забил 27 мячей.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64).