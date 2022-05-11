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Яя Туре попросил не называть Дмитрия Селюка своим агентом

Яя Туре попросил не называть Дмитрия Селюка своим агентом
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Бывший тренер «Ахмата» и полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре попросил не называть россиянина Дмитрия Селюка своим агентом.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк — не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо», — написал Туре в своей социальной сети.

После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года.

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