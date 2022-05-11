Андрей Федун — журналистам: о какой продаже «Спартака» идёт речь? О чём вы говорите?

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слухи о продаже московского клуба.

«Как я оценю работу Ваноли? Я болею за команду. О какой продаже идёт речь? О чём вы говорите, сообщая, что Леонид Арнольдович потерял 80% состояния?» — передаёт слова Андрея Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64). С 24 февраля капитализация «Лукойла» снизилась с $ 32,7 млрд до $ 23,76 млрд. В прошлом сезоне бюджет «Спартака» составлял 8,6 млрд рублей. В сезоне-2021/2022 бюджет красно-белых был увеличен.