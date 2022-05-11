«Интер» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме в рамках финального матча Кубка Италии сезона-2021/2022 встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Паоло Валери. Ему будут помогать ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.



Напомним, в полуфинале Кубка Италии «Интер» по сумме двух матчей оказался сильнее «Милана» (0:0; 3:0). «Ювентус» же обыграл «Фиорентину» (1:0; 2:0).

Действующий обладатель Кубка страны — «Ювентус». «Старая синьора» является наиболее титулованной командой в турнире – у неё 14 побед. У «Интера» семь побед в Кубке Италии, последняя из них датируется 2011 годом.