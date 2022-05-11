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Клеман Тюрпен обслужит финал Лиги чемпионов

Клеман Тюрпен обслужит финал Лиги чемпионов
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Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Тюрпен работал на Евро-2016 во Франции и ЧМ-2018 в России.

Напомним, финальная игра нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально решающий матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако УЕФА ввёл санкции в адрес России и перенёс финал ЛЧ.

В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Мадрида.

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