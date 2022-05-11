«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Ричард Уэст.



После 35 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 86 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».