«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
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Сегодня, 11 мая, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Ричард Уэст.
После 35 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 86 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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