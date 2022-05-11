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«Торпедо» обыграло «Металлург» в перенесённом матче 26-го тура ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Металлург» в перенесённом матче 26-го тура ФНЛ
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Сегодня, 11 мая, на стадионе «Металлург» в Липецке в рамках перенесённого матча 26-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Металлург» принимал московское «Торпедо». Гости одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте отличился нападающий московской команды Амур Калмыков. Через минуту ответный мяч забил полузащитник хозяев Владлен Бабаев.

На 71-й минуте хавбек «Торпедо» Алексей Померко реализовал пенальти в ворота «Металлурга». На 75-й минуте взятием ворот отметился полузащитник гостей Владислав Адаев.

После 36 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Чёрно-белые набрали 71 очко. У липецкого «Металлурга» 32 очка, команда находится на 18-й строчке в таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
11 мая 2022, среда. 18:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Калмыков – 51'   1:1 Бабаев – 52'   1:2 Померко – 71' (пен)   1:3 Адаев – 75'
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